Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США пришли с обыском в дом политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния, сообщило 15 августа местное издание Rappahannock News.

Один из очевидцев рассказал, что агенты ФБР 13 августа прибыли в поместье Патриа, расположенное в семи километрах от Флинт Хилл, и в следующие дни находились там. Из дома вывозили вещи на грузовиках.

Журналист Rappahannock News посетил дом вечером 14 августа, у ворот его встретили два агента ФБР, которые подтвердили, что в здании находятся сотрудники бюро. На земле рядом с воротами лежала желтая лента, которой ограждают места преступлений.

Представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на запрос издания заявила, что действия следователей санкционировал суд. Она отказалась от других комментариев, отметив, что расследование продолжается.

Согласно записям окружного суда округа Раппаханнок, которые приводит издание, дом принадлежит 76-летнему политологу Дмитрию Саймсу, он купил его вместе с женой в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.

Дмитрий Саймс сказал изданию, что находится за пределами США. «Меня официально не уведомляли о каких-либо действиях. Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо еще», — сказал Саймс. Он добавил, что не знает о том, стал ли он объектом расследования. Саймс собирается получить необходимую информацию, а затем «предпринять надлежащие действия».

Дмитрий Саймс (урожденный Симис) — американский политолог и историк советского происхождения, переехавший из СССР в США в 1973 году. Бывший издатель консервативного журнала The National Interest. С 2018 года — ведущий пропагандистского ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале. В 2023 году Саймс выступил как модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Как отмечает Rappahannock News, Саймс имел тесные связи с президентской кампанией и администрацией 45-го президента США Дональда Трампа. Саймс фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа и его избирательного штаба с руководством России. Саймс упоминался в докладе Мюллера более 100 раз, однако спецпрокурор сделал вывод, что Саймс не выступал как посредник между штабом Трампа и Москвой.