США нашли второй самолет Мадуро в Доминикане  и рассматривают возможность его ареста

В Доминикане находится под наблюдением еще один самолет, связанный с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщают CNN со ссылкой на источник и издание Diario Libre.

Это Dassault Falcon 2000 YV3360, похожий на тот, что был арестован властями США за несколько дней до этого, 2 сентября. Он также фигурирует в списке подсанкционного имущества, принадлежащего Мадуро, который ведет казначейство США, пишет CNN.

Оба самолета были отправлены в столицу Доминиканской республики на техобслуживание в последние месяцы, сообщил источник CNN.

Diario Libre отмечает, что второй самолет представляет собой улучшенную версию Falcon 2000. Он рассчитан на десятерых пассажиров, его стоимость оценивается в сумму от восьми до 11 миллионов долларов. Единственный зарегистрированный полет, как выяснило издание, этот самолет совершил на Мальту в сентябре 2019 года.

Первый самолет, Dassault Falcon 900EX, был конфискован в Доминикане 2 сентября и затем отправлен во Флориду. Минюст США заявил, что самолет был незаконно вывезен из страны и «использовался в интересах Мадуро и его представителей». Самолет использовался для государственных визитов Мадуро. Власти Венесуэлы назвали конфискацию самолета «пиратством» и обвинило Вашингтон в эскалации агрессии по отношению к правительству Мадуро.

В июле в Венесуэле прошли выборы, на которых Мадуро вновь переизбрался на пост президента. США итоги выборов не признали — Госдепартамент заявил, что обработка голосов избирателей и объявление результатов Национальным избирательным советом, который контролирует Николас Мадуро, «прошли с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа». После подведения итогов в Каракасе прошли массовые протесты.

протесты после выборов в венесуэле

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией

протесты после выборов в венесуэле

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией