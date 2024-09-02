Обновлено. Минюст США подтвердил арест самолета Dassault Falcon 900EX, который был незаконно вывезен из страны и «использовался в интересах Мадуро и его представителей».

Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявив, что он был приобретен в нарушение американских санкций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Самолет использовался для государственных визитов Мадуро, его стоимость оценивается примерно в 13 миллионов долларов. В последние месяцы он находился в Доминиканской республике, власти которой сотрудничают с США по этому вопросу.

В ближайшее время самолет перегонят во Флориду. У властей Венесуэлы, как подчеркивается, будет право оспорить решение об изъятии.

Собеседники CNN назвали конфискацию самолета президента иностранного государства «неслыханным делом».

В США против Николаса Мадуро и некоторых высокопоставленных чиновников из Венесуэлы, в числе которых глава Верховного суда и министр обороны, с 2020 года открыты уголовные дела. Их обвиняют в отмывании денег и контрабанде наркотиков.

США не считают Мадуро легитимным президентом. После выборов, состоявшихся в июле 2024 года, на которых, по официальным данным, Мадуро был переизбран на третий срок, США усилили санкции против Венесуэлы.

Протесты в Венесуэле против Мадуро

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией

Протесты в Венесуэле против Мадуро

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией