«Система»: компания из Узбекистана в обход санкций помогла российским бизнесменам вывезти с Запада картины Дали, Матисса и Ренуара

Логистическая компания Bek Broker из Узбекистана в 2023–2024 годах помогла в обход ограничений вывезти из западных стран в Россию более двухсот произведений искусства, включая картины известных художников, выяснил проект «Система». В числе клиентов компании расследователи нашли семьи застройщика оккупированного Мариуполя Алексея Репика и конструктора военного завода «Союз» Мкртича Окрояна.

Одной из перевозок, которой занималась компания Bek Broker, стала транспортировка из Амстердама предметов искусства, вывезенных с яхты «Трайпл Севен» в начале 2023 года. В их числе были картины Сальвадора Дали, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса; скульптуры Рембрандта Бугатти и Фернандо Ботеро, а также японские гравюры — всего 44 предмета искусства общей стоимостью 4,6 миллиона долларов. Яхта «Трайпл Севен» принадлежит через офшор российскому бизнесмену Алексею Репику, владельцу фармацевтического холдинга «Р-Фарм» и строительной компании «Р-Строй». Предметы искусства с нее отправили в Ташкент а оттуда в Москву.

Еще одним клиентом Bek Broker, как выяснила «Система», изучив таможенные данные, стал главный конструктор военного завода «Союз» Мкртич Окроян. Узбекистанская компания отправила через Ташкент в Москву картины Петра Кончаловского, Зинаиды Серебряковой, Григория Глюкмана, Сергея Судейкина и Филиппа Малявина общей стоимостью 286 тысяч долларов.

До войны, как пишет «Система», Bek Broker занималась в основном перевозками из России в Узбекистан, однако после вторжения российских войск в Украину число грузов в обратном направлении, из Узбекистана в Россию, резко выросло. С 2018 по 2022 годы из Узбекистана в Россию было перевезено грузов на сумму 1,5 миллиона долларов, а за два с половиной года с 24 февраля 2022-го — уже на сумму 41,6 миллиона. Основным товаром стали предметы искусства.

Журналисты поясняют, что такая схема понадобилась, потому что после начала войны Евросоюз, США, Швейцария и другие страны ввели санкции на ввоз предметов роскоши в Россию. Ограничения касаются в том числе произведений искусства и антиквариата стоимостью свыше 300 евро.

В компании Bek Broker расследование не прокомментировали. Мкртич Окроян и Алексей Репик также не ответили на запросы журналистов, а дочь Репика Полина заявила, что их семья продала яхту «Трайпл Севен» в 2021 году. При этом, как отмечает «Система», в публичном реестре владельцем яхты по-прежнему указан офшор Алексея Репика.

В феврале 2023 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование об Окрояне. Они выяснили, что у семьи главного конструктора завода «Союз», который в числе прочего выпускает двигатели для крылатых ракет Х-22, есть активы в Великобритании и Польше.

Алексей Репик, как выяснил The Insider, в ноябре-декабре 2022 года ввез в Россию через свою компанию «Рятико» 800 бутылок редких вин в обход санкций Евросоюза, которые запрещают поставлять в РФ вина дороже 300 евро. Издание называло Репика другом дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой. Она, как писали «Важные истории», в частности использовала бизнес-джет Bombardier Global 5000, которым владеет офшорная компания Репика.