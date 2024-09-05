Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего правоцентристского политика Мишеля Барнье на должность премьер-министра страны.

«Это назначение произошло после беспрецедентного числа консультаций, в ходе которых, в соответствии со своим конституционным долгом, президент обеспечил премьер-министру и будущему правительству условия для максимальной стабильности и дал возможность объединить как можно больше людей», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Барнье предстоит сформировать правительство «после двух месяцев политического тупика, возникшего в результате внеочередных парламентских выборов», отмечает The Guardian. Новому премьеру и его правительству также предстоит принять бюджет на 2025 год, обсуждение которого должно начаться в октябре.

Мишель Барнье — ветеран правоцентристской партии «Республиканцы». За время своей политической карьеры он занимал различные руководящие посты как во Франции, так и в структурах Евросоюза. С 2016 по 2019 год он руководил переговорами с властями Великобритании о .

BBC News напоминает, что три года назад Барнье заявлял, что хотел бы побороться с Макроном за пост президента Франции, так как считает необходимым ограничить миграцию в страну. Он призывал, в частности, ввести во Франции мораторий на приезд неевропейских мигрантов, а также вернуть стране «юридический суверенитет» от судов ЕС. Партия не выбрала его в качестве своего кандидата на президентские выборы.

В середине июля Макрон со второй попытки принял отставку Габриэля Атталя с поста премьер-министра. Атталь подал в отставку после результатов второго тура парламентских выборов, на которых коалиция президента Эммануэля Макрона заняла второе место, получив лишь 168 мест.

Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как ультраправые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен победили на выборах в Европарламент. По результатам парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил, которая получила 182 места в парламенте. Ультраправые во главе с «Национальным объединением», победившие в первом туре, во втором показали третий результат, дающий им 143 мандата.

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