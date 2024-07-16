Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Неделю назад он отказался это сделать

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает BFM TV.

Нынешний кабинет министров продолжит заниматься текущими делами до назначения нового правительства.

«Чтобы этот период завершился как можно быстрее, республиканские силы должны работать вместе, чтобы создать единый фронт вокруг проектов и решений, которые будут в интересах французского народа», — приводит слова Макрона Le Figaro.

Габриэль Атталь подал в отставку еще 8 июля — сразу после результатов второго тура парламентских выборов, на которых коалиция президента Эммануэля Макрона заняла второе место, получив лишь 168 мест. Однако Макрон не принял отставку Атталя, попросив его не уходить с этой должности «временно», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как ультраправые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен победили на выборах в Европарламент.

По результатам парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил, которая займет 182 места в парламенте. Ультраправые во главе с «Национальным объединением», победившие в первом туре, во втором показали третий результат, дающий им 143 мандата.

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