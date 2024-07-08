Президент Франции не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Габриэля Атталя остаться на посту премьер-министра страны. Об этом сообщают AFP и BFM TV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

8 июля Атталь подал в отставку после результатов второго тура парламентских выборов. Макрон его отставку не принял.

Президент попросил премьера не уходить с этой должности «временно», чтобы «обеспечить стабильность страны». «Глава государства особо поблагодарил Габриэля Атталя за кампании европейских и законодательных выборов, которыми тот руководил», — цитирует BFM TV пресс-службу французского президента.

Атталь объявил о планах подать в отставку вскоре после второго тура парламентских выборов, по результатам которого коалиция президента Эммануэля Макрона заняла второе место, получив лишь 168 мест. Президентский блок опередила коалиция левых сил, которая займет 182 места в парламенте.

Ультраправые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, победившие в первом туре, во втором показали третий результат, дающий им 143 мандата.

Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как «Национальное объединение» победило на выборах в Европарламент.

Макрон назначил Габриэля Атталя, занимавшего до этого пост министра образования, премьер-министром в начале января 2024 года. На тот момент ему было 34 года, он стал самым молодым премьером в истории Франции.

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