Макрон назначил новым премьером 34-летнего Габриэля Атталя. Он стал самым молодым главой правительства в истории Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 34-летнего министра образования Габриэля Атталя. Об этом сообщает Le Figaro.

Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции, а также первым в истории страны открытым гомосексуалом на посту главы кабинета министров. В 2017 году Атталь заключил гражданский союз со Стефаном Сежурне, соратником Макрона, который сейчас занимает пост генерального секретаря партии «Возрождение» (ранее называлась «Вперед, Республика»), основанной действующим президентом страны.

Габриэль Атталь сменил на должности премьера Элизабет Борн, которая подала в отставку 8 января, проработав на этом посту 20 месяцев.

BBC News называет взлет карьеры Атталя «стремительным» и напоминает, что еще десять лет назад он был малоизвестным советником в министерстве здравоохранения и активистом социалистической партии. В 2014 году он был избран в муниципальный совет города Ванва, но уже через два года присоединился к движению «Вперед!», которое создал Макрон — на тот момент кандидат в президенты Франции.

В 2017 году Атталя избрали в Национальное собрание (это нижняя палата парламента Франции). Вскоре он стал спикером президентской партии «Вперед, Республика», а через несколько месяцев — госсекретарем в министерстве образования, став самым молодым в истории Франции членом правительства. В июле 2023 года Атталь возглавил министерство образования.

Согласно опросам, Атталь — один из самым популярных членов нынешнего правительства. The Guardian отмечает, что назначение его на должность премьера может быть связано с попытками Макрона не дать ультраправым победить на предстоящих выборах в Европарламент в июне 2024 года. Издание пишет, что президент Франции пытается сгладить последствия прошлого года, в том числе от непопулярной пенсионной реформы и изменений в законе об иммиграции. Последний был воспринят некоторыми экспертами как победа лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и ее сторонников.

Как сообщает радиостанция RFI, сторонники президента приветствовали назначение Атталя, выразив надежду на продолжение нынешней политики реформ, проводимых Макроном. В свою очередь лидер левой партии «Непокорная Франция» и бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что при Макроне «должность премьер-министра исчезает, и монарх-президент правит единолично со своим двором».

Марин Ле Пен заявила, что французам «нечего ждать» от нового премьера, назвав его назначение «чехардой ребяческих амбиций».

Какие реформы идут во Франции

Во Франции приняли самые жесткие за 40 лет антимигрантские законы Иностранных студентов обяжут платить залог за весь период обучения, за нелегальное проживание в стране будут наказывать

Какие реформы идут во Франции

Во Франции приняли самые жесткие за 40 лет антимигрантские законы Иностранных студентов обяжут платить залог за весь период обучения, за нелегальное проживание в стране будут наказывать