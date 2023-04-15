Макрон утвердил закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший во Франции массовые протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил закон о пенсионной реформе, которая вызвала в стране масштабные акции протеста, сообщает BFM TV. Закон был опубликован в Официальном журнале Франции.

«В Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте «шестьдесят два» заменяется словами «шестьдесят четыре», — говорится в документе.

14 апреля основные положения реформы одобрил Конституционный совет страны. После этого противники закона о повышении пенсионного возраста потребовали от Макрона не подписывать документ. На подписание закона у президента было 15 дней.

После утверждения закона оппозиция заявила, что продолжит добиваться отмены реформы. Как отмечает BFM TV, 15 апреля в нескольких городах Франции запланированы десятки акций протеста.

Накануне митинги против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких городах страны. В частности, в Париже, где в акции приняли участие не менее четырех тысяч человек, в результате начавшихся беспорядков были задержаны 112 человек.

В марте глава правительства Франции Элизабет Борн объявила, что закон, повышающий возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, будет принят без голосования в парламенте. Члены нижней палаты французского парламента пытались дважды выдвинуть вотум недоверия правительству и остановить реформу, но в обоих случаях голосование провалилось.

Подкаст «Что случилось» о пенсионной реформе во Франции

Все эпизоды Из-за повышения пенсионного возраста бастует и выходит на демонстрации, кажется, вся Франция. А что мешает президенту Макрону просто отказаться от реформы? 00:00 39:29