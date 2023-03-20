Парламент Франции дважды проголосовал против вотума недоверия правительству

Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству, которые по отдельности выдвинули оппозиционная группа LIOT и партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Об этом сообщает BFM TV.

За документ LIOT проголосовали 278 депутатов, за предложение «Национального объединения» — 94. Для принятия необходимо было набрать 287 голосов.

Депутаты выдвинули вотум недоверия правительству Элизабет Борне после того, как она объявила, что закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, будет принят в обход парламента.

Как отмечает BFM TV, после того, как депутаты проголосовали против вотума недоверия правительству, пенсионная реформа была принята Национальным собранием. 21 марта закон должен рассмотреть Конституционный совет.

После голосования возле Национального собрания началась акция протеста. Демонстранты скандируют «Макрона в отставку!». BFM сообщает, что полиция несколько раз вмешивалась в происходящее.

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