Акция протеста в Париже 16 марта 2023 года Alain Jocard / AFP / Scanpix / LETA

Во Франции продолжаются масштабные протестные акции против пенсионной реформы, первоначально анонсированной президентом Эммануэлем Макроном еще в 2019 году. Возраст выхода на пенсию планируется поднять с 62 до 64 лет, и у этой идеи так много противников, что правительство страны решило провести реформу в обход парламента. Теперь кабинет министров ожидает голосование по вотуму недоверия.

Сенат Франции, где сторонники Эммануэля Макрона удерживают уверенное большинство, поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста утром 16 марта 193 голосами против 114. Однако перед началом голосования в Национальной ассамблее, где после выборов 2022 года правящая партия большинство потеряла, премьер-министр Элизабет Борне объявила о том, что закон будет подписан в обход парламента.

Такую возможность предусматривает Конституция Франции: правительство может объявить о принятии любого закона без обсуждения в парламенте, после чего у несогласных депутатов есть 24 часа, чтобы созвать голосование о вотуме недоверия правительству (за это должны высказаться хотя бы 10% парламентариев). Если на общем голосовании это предложение поддержат больше половины депутатов, правительство автоматически уходит в отставку, и закон отменяется.

Голосование, как ожидается, пройдет в течение следующей недели. За вотум недоверия предположительно в полном составе выскажется как левая, так и правая оппозиция, и его исход будет зависеть от голосования депутатов правоцентристской партии «Республиканцы», которая не находится в оппозиции к Макрону и его правительству. Лидеры «Республиканцев» уже заявили, что не поддержат вотум недоверия, однако к нему могут присоединиться отдельные депутаты фракции. Чтобы отправить правительство в отставку, нужна примерно половина голосов «Республиканцев».

Процедура принятия закона в обход парламента — нередкая практика во Франции: так, действующее правительство Элизабет Борне пользовалось ей уже десять раз, а за более чем 60 лет действия нынешней Конституции Франции было около ста таких случаев. При этом только один раз, в 1962 году, принятый таким образом закон был отменен путем вынесения вотума недоверия правительству.

Протесты против пенсионной реформы во Франции идут уже два месяца

Организованные профсоюзами регулярные акции протеста против пенсионной реформы продолжаются во Франции с середины января, когда законопроект впервые был официально представлен. В очередной раз митинги прошли по всей стране в среду, 15 марта — за день до планировавшегося финального голосования. По данным полиции, в них приняли участие 480 тысяч человек, в то время как организовавшие их профсоюзы оценили количество участников в 1,8 миллиона.

Акции 15 марта сопровождались забастовкой, в которой приняли участие учителя, портовые рабочие, сотрудники нефтеперерабатывающей сферы, работники транспорта. Более 40% междугородних поездов и десятки авиарейсов были отменены.

Бастующие работники железнодорожного транспорта Mehdi Fedouach / AFP / Scanpix / LETA

Студенты на фоне заблокированного входа в университет Michel Euler / AP / Scanpix / LETA

Куча мусора в Париже, образовавшаяся из-за многодневной забастовки мусорщиков Bertrand Guay / AFP / Scanpix / LETA

На четверг, 16 марта, масштабных демонстраций не было запланировано, однако после решения правительства отказаться от голосования в парламенте несколько тысяч человек вышли на стихийные акции на центральные площади Парижа и других крупных городов.

Многие протестующие вели себя агрессивно и вступали в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ и водометы. В итоге за день были задержаны 310 человек, из них 258 — в Париже. Вечером в пятницу 17 марта в центре Парижа прошли новые столкновения протестующих с полицией, по итогам которых власти сообщили о 61 задержании.

Следующие общенациональные акции профсоюзы запланировали на 23 марта.

Associated Press

Sebastien Salom-Gomis / SIPA / Scanpix / LETA

Во Франции возраст выхода на пенсию — один из самых низких среди развитых стран. Его повышение было одним из ключевых пунктов программы Макрона

Правительство Эммануэля Макрона планировало пенсионную реформу еще в 2019 году: тогда эта идея также вызвала протесты, однако в итоге ее отложили — только не из-за противодействия со стороны общества, а из-за начавшейся пандемии коронавируса. В ходе президентской кампании на второй президентский срок Макрон обещал вернуться к этой инициативе. Анонсируя реформу заново в предновогоднем обращении к нации перед наступлением 2023 года, он говорил, что она позволит «сбалансировать систему на годы и десятилетия вперед».

Сейчас возраст выхода на пенсию во Франции — один из самых низких среди всех развитых стран. Так, в Германии и Великобритании на пенсию выходят в среднем с 66 лет, в США и Австралии — с 67, в Канаде — с 65, при этом в большинстве государств он регулярно повышается. На содержание пенсионеров Франция ежегодно тратит 14% ВВП; во всем Евросоюзе этот показатель выше только в Италии и Греции.

В России в рамках реформы, принятой в 2018 году, продолжается поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2023 году он составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. К завершению переходного периода в 2028 году эти показатели достигнут 60 и 65 лет соответственно.

В предыдущий раз пенсионный возраст во Франции повышался в 2010 году: правительство Николя Саркози увеличило его с 60 до 62 лет. Это также привело к массовым протестам — в течение трех месяцев на улицы еженедельно выходили от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек.

В тот раз правительство отказалось идти на уступки протестующим, и изменения в законодательство были приняты с минимальными поправками. Это в итоге привело к усилению позиций социалистов и крайне правых, и, по оценкам электоральных аналитиков, стало одной из причин, по которым Саркози не смог переизбраться на выборах в 2012 году.