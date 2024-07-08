Крайне правые заняли третье место на выборах в парламент Франции. Большинство голосов набрала левая коалиция

Во втором туре парламентских выборов во Франции большинство голосов набрал левый блок «Новый народный фронт». По итогам двух туров левые займут 182 места в парламенте, сообщает Reuters со ссылкой на результаты обработки бюллетеней.

Второе место у коалиции президента Эммануэля Макрона «Вместе!», которая получила в общей сложности 168 мест.

Крайне правые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, победившие в первом туре, во втором показали лишь третий результат, дающий им суммарно 143 депутатских мандата.

Всего в парламенте Франции 577 мест. Во втором туре выборов распределялся 501 мандат, в первом — 76 мандатов.

Первый тур с большим преимуществом выиграли крайне правые, получив 39 мандатов. «Новый народный фронт» тогда был на втором месте (32 мандата), а коалиция Макрона показала третий результат.

Перед вторым туром выборов, по итогам которого победу вновь прочили соратникам Ле Пен, развернулась масштабная кампания с целью не дать крайне правым занять большинство мест в парламенте. Около 200 кандидатов снялись с выборов, чтобы не отнимать голоса у более сильных соперников крайне правых.

Как отмечают аналитики, в парламенте нового созыва ни у кого не будет абсолютного большинства голосов, что может спровоцировать политическую нестабильность.

Также пока не ясно, как будет выглядеть правительство Франции после парламентских выборов — соратники Макрона, напоминает CNN, ранее заявляли, что не готовы работать вместе с левыми.

Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как «Национальное объединение» Марин Ле Пен победило на выборах в Европарламент.

Какие были прогнозы перед выборами

Внеочередные парламентские выборы во Франции. Победит партия Макрона? Или все-таки Ле Пен? А может, левые?

Какие были прогнозы перед выборами

Внеочередные парламентские выборы во Франции. Победит партия Макрона? Или все-таки Ле Пен? А может, левые?