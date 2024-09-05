Виктор Пелевин выпустит новую книгу до конца этого года. Она выйдет одновременно на бумаге, в электронной и аудиоверсиях. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо». Как называется произведение, будет ли это роман или сборник повестей — неизвестно.

Книге предпослан плейлист, собранный автором на «Яндекс. Музыке»: в него входят треки разных жанров — от кантаты № 47 Иоганна Себастьяна Баха до «Песенки велосипедистов» советского ВИА «Поющие гитары».

Пелевин выпускает новую книгу в издательстве «Эксмо» ежегодно с 2003 года (писатель сделал перерыв только в 2007-м). Его последнее на сегодня произведение — роман «Путешествие в Элевсин», опубликованный в 2023-м: действие этой книги разворачивалось в компьютерной симуляции, имитирующей Древний Рим.

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