Госсекретаря США Энтони Блинкена вызвали в Конгресс для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, в которой вызвал его для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана, сообщает NBC News.

В мае Маккол объявил, что комитет по иностранным делам, который возглавляют представители Республиканской партии, проведет расследование «смертоносного вывода американских войск администрацией Байдена-Харрис». В письме председатель комитета утверждает, что тогда же попросил Блинкена присутствовать на соответствующих слушаниях в Конгрессе в сентябре.

«Комитет пошел навстречу в своих многочисленных просьбах и сообщениях, пытаясь согласовать дату, соответствующую вашему графику. На сегодняшний день Госдепартамент еще не предоставил никаких потенциальных дат для вашего выступления», — говорится в письме.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Блинкен давал показания в Конгрессе по теме Афганистана более 14 раз — чаще, чем любой другой сотрудник администрации. По его словам, четыре раза госсекретарь выступал непосредственно перед комитетом, который возглавляет Маккол. Кроме того, Госдеп предоставил комитету 20 тысяч страниц документов о выводе войск США из Афганистана. Представитель Госдепартамента заявил, что Блинкен недоступен ни в одну из дат, предложенных Макколом, но предложил «разумные альтернативы». О каких альтернативах идет речь, не уточняется.

«Разочаровывает тот факт, что вместо того, чтобы продолжать добросовестно взаимодействовать с Госдепартаментом, комитет выписал еще одну ненужную повестку», — заключил Миллер.

Reuters уточняет, что Маккол потребовал от Блинкена дать показания 19 сентября, иначе госсекретаря обвинят в неуважении к Конгрессу.

NBC News поясняет, что республиканцы, в том числе кандидат в президенты США Дональд Трамп, возобновили «нападки» на администрацию Джо Байдена по поводу Афганистана в августе — в годовщину вывода американских войск и теракта в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 военнослужащих США и около 170 афганцев. Трамп обвинил Байдена и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в хаотичном выводе американских войск, а Джей Ди Вэнс, которого Трамп назначит вице-президентом в случае победы на выборах, заявил, что Харрис «может отправляться в ад» из-за вывода войск.

США неоднократно заявляли о намерении вывести войска из Афганистана, где они участвуют в военной операции с 2001 года. Вывод войск, в частности, был одним из пунктов кампании Трампа на выборах 2016 года. Однако заняв пост президента США Трамп объявил, что о быстром выводе американского контингента из Афганистана не может быть речи. В итоге окончательный вывод войск начался уже при Джо Байдене весной 2021 года.