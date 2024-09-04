Элтон Джон рассказал, что остался с «ограниченным зрением» на один глаз после перенесенной инфекции

77-летний музыкант Элтон Джон рассказал, что после перенесенной им тяжелой глазной инфекции у него осталось «ограниченное зрение» на один глаз.

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением в одном глазу. Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», — написал музыкант в своем инстаграме.

Элтон Джон поблагодарил врачей и медсестер, помогавших ему. Он добавил, что «спокойно провел лето, восстанавливаясь дома», и чувствует себя «позитивно относительно прогресса», которого достиг в своем восстановлении.

В июле 2023 года Элтон Джон завершил свои выступления в Великобритании прощальным туром «Farewell Yellow Brick Road», финалом которого стало шоу на музыкальном фестивале Glastonbury Festival 2023.

В 2024 году вышел документальный фильм «Элтон Джон: Никогда не поздно», снятый режиссером Р. Дж. Катлером, работавшим над лентой про Билли Айлиш, и партнером музыканта Дэвидом Фернишем. Европейская премьера фильма состоится на лондонском кинофестивале BFI, а в прокат он выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 13 декабря.

прощальный тур элтона джона

«52 года чистой радости играть музыку» Элтон Джон завершил прощальный гастрольный тур. Он длился пять лет и стал самым прибыльным в истории

прощальный тур элтона джона

«52 года чистой радости играть музыку» Элтон Джон завершил прощальный гастрольный тур. Он длился пять лет и стал самым прибыльным в истории