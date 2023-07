«52 года чистой радости играть музыку» Элтон Джон завершил прощальный гастрольный тур. Он длился пять лет и стал самым прибыльным в истории

Элтон Джон на заключительном концерте тура «Farewell Yellow Brick Road». Стокгольм, 8 июля 2023 года Caisa Rasmussen / AP / Scanpix / LETA

Вечером 8 июля на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме состоялся последний концерт 76-летнего британского музыканта Элтона Джона в рамках его пятилетнего прощального турне «Farewell Yellow Brick Road».

Во время концерта певец исполнил свои хиты «Philadelphia Freedom», «Tiny Dancer», «Have Mercy on the Criminal», «Rocket Man», «Candle in the Wind» и другие песни. «Border Song» музыкант посвятил певице Арете Франклин, которая исполняла кавер на эту композицию.

Перед исполнением «Cold Heart» зрителям на стадионе Tele2 включили прямую трансляцию с концерта Coldplay в Гетеборге. Вокалист группы Крис Мартин поблагодарил Элтона Джона от имени коллектива и всех артистов, которых британский певец вдохновил и которым помогал.

Elton John — Retirement Speech — Chris Martin, Coldplay — Stockholm — Farewell Yellow Brick Road Matt Lee

«Мы так любим вас, мы так благодарны за все, что вы сделали для нас», — сказал Мартин. Он отметил вклад Элтона Джона в историю музыки и моды, а также в поддержку сообщества ЛГБТК+ и создание фонда борьбы со СПИДом. После этого на своем концерте Coldplay исполнили кавер на песню Элтона Джона «Rocket Man».

Johan Hermansson

В завершение концерта Элтон Джон выступил перед 45-тысячной аудиторией стадиона с речью, в которой поблагодарил своих поклонников.

У меня была самая замечательная карьера, в которую невозможно поверить. 52 года чистой радости играть музыку. Меня бы не было здесь, если бы не вы. Вы покупали синглы, альбомы и компакт-диски — и, что более важно, вы покупали билеты на концерты, и вы знаете, как я люблю играть вживую. Играть для вас было для меня источником живительной силы, и вы были просто великолепны. Спасибо!

Музыкант заявил, что «больше никогда не будет гастролировать», но допустил возможность «разового» концерта в будущем. После этого он исполнил титульную композицию шоу «Goodbye Yellow Brick Road».

gasthlm

Прощальное турне Элтона Джона началось в сентябре 2018 года. В 2020 году тур был отложен почти на два года из-за пандемии коронавируса и операции, которую музыкант перенес после травмы бедра. Выступление в Стокгольме завершило серию более чем из 330 концертов, которые Элтон Джон дал по всему миру.

В мае 2023 года, еще до своего завершения, тур «Farewell Yellow Brick Road» был признан самым прибыльным в истории. По оценкам журнала Billboard, к середине июня сборы шоу превысили 900 миллионов долларов.