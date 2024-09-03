Мосгорсуд приговорил ученого-физика Александра Шиплюка к 15 годам колонии по делу о госизмене

Судья Мосгорсуда Александр Рыбак приговорил к 15 годам колонии строгого режима ученого-физика, директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка, сообщает 3 сентября «Интерфакс» из зала суда. Шиплюку также назначили полтора года ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд признал Шиплюка виновным в совершении двух эпизодов государственной измены (статья 275 УК РФ). Судья сообщил, что по результатам судебного следствия «произошла небольшая корректировка обвинения».

Александра Шиплюка задержали и отправили под арест летом 2022 года. Процесс над ним шел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

По одной из версий, которую приводил «Коммерсант», дело Шиплюка связано с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Агентство Reuters писало, что, по версии следствия, ученый передал секретную информацию, связанную с научными разработками, представителям Китая в ходе научной конференции в 2017 году. Шиплюк не признал вину, по его словам, в обвинении говорится о сведениях, находящихся в открытом доступе.

В последние годы в России по разным делам о государственной измене задержали несколько физиков, чья научная деятельность была связана, в том числе, с гиперзвуком.

В госизмене обвинили двух сотрудников Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН — научных сотрудников Валерия Звегинцева и Анатолия Маслова. В мае 2024 суд приговорил 77-летнего Маслова к 14 годам колонии, по данным СМИ, его обвиняли в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком, а также в незаконном сотрудничестве с представителями Германии. Звегинцев находится под арестом, по информации «Интерфакса», его дело связано с публикацией в иранском научном журнале на тему газовой динамики.

В 2023 году под арестом по делу о госизмене также оказался соавтор Звегинцева по публикации в иранском журнале — доцент Томского политехнического университета Владислав Галкин.

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