Советник Нетаниягу посетил Москву для обсуждения судьбы заложников в секторе Газа

Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Роман Гофман посетил Москву, чтобы обсудить «продвижение в сделке» по освобождению людей, находящихся в заложниках у боевиков террористического движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении офиса израильского премьера.

В пресс-службе заявили, что Нетаниягу побеседовал с Оксаной и Григорием Лобановыми — родителями 32-летнего Александра Лобанова. 1 сентября стало известно, что в секторе Газа обнаружены тела шести израильских заложников, в том числе Лобанова. У него было гражданство России. Он работал продавцом в торговой точке на музыкальном фестивале, который был одной из целей атаки ХАМАС 7 октября.

В ходе беседы с родителями погибшего заложника премьер Израиля сообщил, что генерал-майор Роман Гофман утром 1 сентября вернулся из поездки в Москву.

«Цель визита заключалась в продвижение сделки по заложникам, он также обсуждал [судьбу] Александра Лобанова и других заложников», — заявили в офисе Нетаниягу.

Российская сторона о визите советника премьер-министра Израиля не сообщала.

После того, как в секторе Газа обнаружили тела шести израильских заложников, Нетаниягу заявил, что их убили боевики ХАМАС. «В эти дни, когда Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками, чтобы достичь соглашения, ХАМАС продолжает категорически отвергать любое предложение. Более того, в то же самое время он убил шестерых наших заложников. Тот, кто убивает заложников — не хочет сделки», — сказал израильский премьер.

2 сентября в Израиле пройдет всеобщая забастовка. Ее анонсировал лидер крупнейшей федерации профсоюзов страны «Гистадрут» Арнон Бар-Давид. Бастующие будут требовать от властей страны добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Бар-Давид выразил мнение, что власти откладывают договоренности с группировкой «по политическим соображениям».

Как отмечает РБК, Лобанов был одним из двух остававшихся в плену у ХАМАС заложников-россиян. В июне в МИД России говорили, что руководство группировки пообещало освободить двоих россиян при условии прекращения огня в секторе Газа. По словам замглавы МИД Михаила Богданова, Москва «очень активно» и «энергично» ставила перед группировкой вопрос об освобождении их вне сделки с Израилем.