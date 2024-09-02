Несколько американских исследователей, изучивших спутниковые снимки, определили вероятное место размещения крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, о которой Владимир Путин впервые рассказал в 2018 году, пишет Reuters.

На изображениях, сделанных 26 июля компанией Planet Labs, видны строящиеся объекты, расположенные по соседству с хранилищем ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20. Он, в свою очередь, находится в окрестностях поселка Чебсара в Вологодской области — примерно в 70 километрах к западу от самой Вологды и в 500 километрах севернее Москвы.

По словам Декера Эвелета, аналитика исследовательской организации , на снимке видны девять строящихся стартовых площадок. Они расположены тремя группами и огорожены земляными валами, которые должны защитить от атаки или от детонации на одной из площадок в результате случайного взрыва на другой.

Земляные валы соединены дорогами со зданиями, в которых, как считает Эвелет, предполагается обслуживание ракеты и их компонентов; а также с комплексом из пяти бункеров для хранения ядерных боеголовок. По мнению Эвелета, это место предназначено «для крупной стационарной ракетной системы», а единственным подобным проектом такого масштаба в России он называет «Буревестник».

С оценкой Эвелета согласился исследователь Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери. По его мнению, вероятное место размещения «Буревестника» позволяет предположить, что Россия приступает к развертыванию проекта после серии испытаний в последние годы.

Еще один исследователь, Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, также предполагает, что на снимках видны стартовые площадки и другие объекты, которые могут быть связаны с «Буревестником», но отмечает, что не может дать однозначную оценку, поскольку Россия обычно не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

Несколько других исследователей также считают, что обычно Москва складирует ядерные боеголовки для ракет наземного базирования вдали от стартовых площадок. Но размещение «Буревестника» под Вологдой позволит российским военным хранить ракеты с ядерными боеголовками в бункерах рядом, что сделает их доступными для быстрого запуска, отмечают Льюис и Эвелет.

В Минобороны России на запрос о комментарии журналистам не ответили. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос нужно адресовать военным и отказался комментировать.

О разработке крылатой ракеты «Буревестник» Путин рассказал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Он говорил, что это «малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной» дальностью действия и «непредсказуемой траекторией полета». Вскоре Минобороны России опубликовало видео испытания.

Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative со ссылкой на данные американской разведки писал, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», но только два из них оказались «частично успешными». В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников «Росатома» и Минобороны. Исследователи и СМИ предположили, что взорвалась именно ракета «Буревестник». Минобороны сообщало, что взрыв произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено «последнее успешное испытание» крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. В это же время журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что Россия готовится к испытаниям «Буревестника» в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля или уже их провела. Об этом косвенно свидетельствовали техника на стартовой площадке, убранное укрытие от непогоды, а также уведомление российских авиационных властей, в котором пилотам рекомендовалось избегать «временно опасной зоны» над частью Баренцева моря и в нескольких километрах от стартовой площадки.

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