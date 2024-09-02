Путин перед визитом в Монголию дал интервью газете «Оноодор». Он рассказал о свободе прессы в РФ и пожаловался на травлю российских журналистов на Западе

Президент РФ Владимир Путин перед визитом в Монголию, намеченным на 3 сентября, дал интервью местной газете «Оноодор».

В ходе интервью Путину напомнили, что в России запретили деятельность «некоторых СМИ страны», а в ряде западных стран «запретили традиционные российские СМИ и заблокировали их в соцсетях», и поинтересовались, как, по его мнению, «сохранить баланс между свободой прессы и национальной безопасностью»?

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — заявил Путин (здесь и далее цитаты по расшифровке интервью на сайте Кремля).

Власти, по словам Путина, «конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики».

Единственное требование к СМИ в России, заявил Путин, — это «соблюдение российского законодательства». «Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — сказал он.

При этом, заявил президент РФ, «практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов». «Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», — сказал Путин, подчеркнув, что, по его мнению, «единственное, что делают наши СМИ, это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы».

В «Индексе свободы прессы», который составляют «Репортеры без границ», Россия в 2024 году занимает 162 место из 180. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, напомнили составители индекса, «почти все независимые СМИ были запрещены, блокированы и/или объявлены „иностранными агентами“ или „нежелательными организациями“, а оставшиеся подвергаются военной цензуре». Сайт «Репортеров без границ» в России с апреля 2024 года заблокирован.