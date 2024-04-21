В России заблокировали сайт «Репортеров без границ»

Сайт международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) заблокирован в России, сообщает «Роскомсвобода».

Доступ ограничен ко всем доменам и поддоменам сайта. В реестре запрещенной информации, куда внесен сайт, госорган, вынесший решение о блокировке, не указан. Причина блокировки неизвестна.

«Роскомсвобода» предполагает, что госорганом «с большой долей вероятности» может быть Генпрокуратура, в полномочия которой входят военная цензура, блокировка «экстремистских» и «террористических» материалов, сайтов «нежелательных» организаций, а также призывов к массовым беспорядкам.

Вместе с «Репортерами без границ» под блокировку попали также сайт благотворительного фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука, проект по идентификации российских военных на основе открытых источников «OSINT-пчелы», очередной домен проекта украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу жить» и ссылка с обращением к россиянам на польском сайте Legion Polski.

В «Репортерах без границ» блокировку сайта в России пока не комментировали.

Организация «Репортеры без границ» была основана в 1985 году во французском городе Монпелье. RSF имеет консультативный статус при ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы и Международной организации франкофонии. У «Репортеров без границ» есть 134 корреспондента по всему миру, а также шесть международных секций — в Германии, Австрии, Испании, Финляндии, Швеции и Швейцарии. Своей миссией организация называет защиту права каждого человека на доступ к бесплатной и достоверной информации.

«Репортеры без границ» ежегодно составляют рейтинги свободы прессы и публикуют отчеты об убийствах журналистов. В последнем отчете говорилось, что в 2023 году в мире были убиты 45 журналистов, а в России 28 журналистов находятся в СИЗО и колониях. В рейтинге свободы прессы в 2023 году Россия заняла 164 место из 180.

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