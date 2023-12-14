«Репортеры без границ»: с начала года в мире были убиты 45 журналистов. В России 28 журналистов сидят в СИЗО и колониях

В 2023 году (за 11 месяцев до 1 декабря) при исполнении профессиональных обязанностей были убиты 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации «Репортеры без границ».

Больше всего журналистов (23 человека) погибли в зонах военных конфликтов. Из них 17 человек были убиты в секторе Газа, Израиле и Ливане.

В Украине с начала 2023 года, по данным «Репортеров без границ», погибли два журналиста.

Как отмечают авторы исследования, в 2023 году погибли меньше журналистов, чем погибали каждый год с 2002-го.

В тюрьме за свою деятельность сейчас находится 521 журналист, подсчитали авторы доклада. Больше всего заключенных — в Китае (121), Мьянме (68) и Беларуси (39). В России, по подсчетам «Репортеров без границ», в СИЗО и колониях находятся 28 журналистов.

За последние 20 лет больше всего журналистов были убиты в 2012 и 2013 годах — 144 и 143 человека соответственно. В это время происходили наиболее ожесточенные боевые действия в Сирии и Ираке.

В 2022 году был убит 61 журналист.