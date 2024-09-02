Белгород попал под обстрел. Разрушен детский сад

Белгород утром 2 сентября попал под ракетный обстрел ВСУ, в городе сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате атаки есть «прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты». Также повреждены два частных дома и один легковой автомобиль.

В своем телеграм-канале он опубликовал фотографию поврежденного детского сада «Львенок». Учреждение полностью разрушено, добавил Гладков.

По решению властей на этой неделе все школы на Харьковской горе Белгорода будут работать только в дистанционном формате, детские сады в этом районе в течение недели работать не будут.

Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района в результате атаки ВСУ загорелись два дома и четыре автомобиля, ранена одна местная жительница, рассказал Гладков.

Накануне, 1 сентября, в Белгороде в ходе обстрела был поврежден многоэтажный дом и несколько автомобилей. Ранения получили 11 мирных жителей, в том числе двое детей.