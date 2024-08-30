Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайт библиотеки Акунина, портал Goodreads и сайт издательства Freedom Letters

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайты проекта BAbook, издательства Freedom Letters, электронного портала Goodreads, а также книжных магазинов «Руслания» и Book Amaro.

На всех пяти сайтах, как утверждает Роскомнадзор, размещались произведения, содержащие «фейки» о войне, «пропаганду ЛГБТ», а также «информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ» и «дискредитацию действий органов государственной власти» и армии России.

Роскомнадзор отмечает, что авторы многих книг и публикаций — «иноагенты», а сервисы не поставили маркировку на их произведения.

Ведомство предупреждает, что если владельцы сайтов проигнорируют предупреждения, доступ к их ресурсам будет ограничен. При этом в конце июня 2024 года сайты Freedom Letters и BAbook были заблокированы на основании постановления Мосгорсуда из-за продажи книги «Наследие» писателя Владимира Сорокина. 1 августа, как следует из мониторингового реестра, который ведет проект «Роскомсвобода», оба сайта разблокировали.

В марте 2024 года, после того, как издательство АСТ прекратило публикацию книг Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), а магазины приостановили их продажи, писатель заявил, что будет самостоятельно выпускать свои книги в бумажном формате через проект BAbook. Сайт BAbook, кроме самого Акунина, продает также книги Владимира Сорокина, Дмитрия Глуховского, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Олега Радзинского. Книги на нем можно заказать из любой страны, кроме России и Беларуси.

Независимое издательство Freedom Letters было запущено в апреле 2023 года сооснователем издательства «Пальмира» Георгием Урушадзе. Среди выпущенных им книг была в частности «VZ. Портрет на фоне нации» Дмитрия Быкова, рассказывающая историю Владимира Зеленского.