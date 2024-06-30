В России заблокировали сайты издательства Freedom Letters и библиотеки Бориса Акунина из-за романа «Наследие» Владимира Сорокина

Роскомнадзор заблокировал в России сайт независимого издательства и сайт (Библиотека Бориса Акунина), следует из материалов организации «Роскомсвобода». Решение о блокировках принято 28 июня на основании постановления Мосгорсуда.

Поводом для блокировки стало то, что Freedom Letters и BAbook продают книгу «Наследие» писателя Владимира Сорокина.

Борис Акунин и директор BAbook Павел Истомин прокомментировали блокировку в письме, направленном своим постоянным авторам:

Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России. Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению со стороны организации, которая в демократическом мире имеет репутацию преступной. Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен.

Основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе, комментируя блокировку, опубликовал в фейсбуке картинку с обложкой романа «Наследие» и словами «Кремль запрещает — Freedom Letters разрешает».

Издательство АСТ в апреле решило прекратить продажи романа «Наследие» Владимира Сорокина вместе с произведениями некоторых других авторов.

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