Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже, сообщают Le Figaro и AFP.

Другие подробности издания не приводят.

Французские законы разрешают предварительное задержание на срок до 96 часов. Затем суд должен решить, освободить ли фигуранта или предъявить ему обвинения и, при необходимости, оставить под стражей.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. По информации Politico, власти Франции выдали ордер на арест Дурова еще 25 марта 2024 года. Тогда же был выдан ордер на арест его брата, сооснователя Telegram Николая Дурова. Ордера на арест были выданы по делу о «соучастии в хранении, распространении или предложении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних».

Днем 26 августа прокуратура Франции выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что расследование ведется в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Среди них — отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастие в хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера, соучастие в распространении наркотиков, соучастие в распространении хакерских программ.

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