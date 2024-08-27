Журналист Иван Сафронов, отбывающий 22 года заключения в российской колонии по обвинению в «госизмене», назвал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Западом «позитивным моментом в глобальном геополитическом плане». Письмо Сафронова из ИК-17 в Красноярском крае опубликовала в телеграме группа поддержки журналиста.

Событие, произошедшее 1 августа, меня хоть и не коснулось, но порадовало: неимоверно рад тому, что Володя Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Олег Орлов и все остальные участники обмена оказались не в местах заключения, а там, где им будет лучше и спокойнее. Я абсолютно уверен в том, что их выход на свободу — ровно как и возвращение в РФ нелегалов — это позитивный момент в глобальном геополитическом плане.

«Касательно моих планов… не грустим, радуемся тому, что имеем», — добавил Сафронов.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел в Анкаре 1 августа. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Среди них — политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, правозащитник Олег Орлов, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, художница Саша Скочиленко, бывшие главы штабов Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева.

Страны Запада взамен передали России восьмерых граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж, взлом компьютерных сетей. В том числе власти Германии освободили сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как рассказывал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, принимавший участие в подготовке обмена, в изначальном списке на обмен фигурировал Иван Сафронов. Однако, по словам Грозева, Кремль через «канал неформального общения» предложил заменить журналиста на гражданина Германии Демури (Дитера) Воронина, который проходил по одному из эпизодов дела Сафронова и был осужден на 13 лет лишения свободы.

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Вот что рассказал Воронин после обмена

Политолог Демури Воронин, освобожденный при обмене заключенными, рассказал о своей роли в деле Ивана Сафронова Следователь назвал точный приговор журналисту за год до окончания суда