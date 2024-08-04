В первоначальном списке обмена фигурировали Алексей Горинов и Иван Сафронов. Ильи Яшина в нем не было

Список российских политзаключенных, освобожденных в ходе обмена между Кремлем и странами Запада, изначально был другим. Об этом в интервью «Русской службе Би-би-си» рассказал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, который вместе с Марией Певчих из ФБК принимал участие в подготовке обмена.

Так, в изначальном списке фигурировал журналист Иван Сафронов, осужденный на 22 года по обвинению в госизмене. По словам Грозева, Кремль через «канал неформального общения» предложил заменить Сафронова на гражданина Германии Демури (Дитера) Воронина, который проходил по одному из эпизодов дела Сафронова и был осужден на 13 лет лишения свободы. При этом, утверждает Грозев, власти Германии ничего не знали о Воронине.

Также в списке фигурировал московский муниципальный депутат Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» про российскую армию. Он получил семь лет лишения свободы. В списке на освобождение был бывший технический директор канала «Навальный Live» Даниэль Холодный, приговоренный по делу об «экстремизме» к восьми годам колонии. Позже остальных в список предложили включить арестованных адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Все они в итоговый обменный список не попали.

Что касается Ильи Яшина, его в обменный список добавила российская сторона, считает Грозев, поскольку сам политик отказывался от обмена и не хотел покидать Россию.

Грозев считает, что в будущем между Кремлем и Западом возможен новый обмен заключенными. «Есть очевидная [российская] кампания террора, которая готовится и представители которой уже арестованы, а некоторые ушли и не были арестованы в Европе. Но я уверен, что будут новые аресты, — сказал он в беседе с „Би-би-си“. — Но все-таки переговорный процесс себя показал, и второй обмен будет».

BBC News — Русская служба

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