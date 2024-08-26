Полиция Франции: Павла Дурова обвиняют в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершают с помощью телеграма

Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершают с помощью платформы. Об этом, сообщает Reuters, заявил официальный представитель полиции Франции.

Расследование в отношении Дурова ведут отдел по борьбе с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством.

Дуров до сих пор находится под стражей, отметил представитель полиции.

Ранее источники Reuters во французской полиции говорили, что предварительное расследование в отношении основателя Telegram было начато из-за его отказа сотрудничать с силовиками и отсутствия модерации на платформе.

Дурова задержали в ночь на 25 августа. До сих пор официально о сути обвинений власти не сообщали — однако о них со ссылкой на источники писали французские СМИ. Прокуратура обещала дать пресс-конференцию и рассказать о деталях дела в понедельник 26 августа.