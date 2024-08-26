Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей

Правоохранительные органы Франции продлили срок временного содержания под стражей Павла Дурова, сообщило AFP в ночь на 26 августа.

Как уточняет RFI, законы Франции разрешают предварительное задержание на срок до 96 часов. Затем суд должен решить, освободить ли фигуранта или предъявить ему обвинения и, при необходимости, оставить под стражей.

Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа во Франции. СМИ сообщали, что основателю Telegram могут предъявить обвинения по ряду преступлений, включая мошенничество и терроризм, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами. Подробности прокуратура Франции обещала сообщить позднее.

Команда Telegram, реагируя на задержание Дурова, заявила, что компания исполняет европейские законы, а модерация на платформе находится «на уровне индустриальных стандартов» и постоянно улучшается. В опубликованном Telegram заявлении говорилось, что Дурову «нечего скрывать» и подчеркивалось, что «абсурдно считать, что платформа или ее владелец ответственны за нарушения на этой платформе».

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