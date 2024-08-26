Бывший заключенный, воевавший в ЧВК Вагнера, получил 23 года за убийство пенсионерки после возвращения с фронта. Теперь его снова отпустили из колонии на войну

Воевавший в составе ЧВК Вагнера бывший заключенный Иван Россомахин, который после возвращения с фронта убил 85-летнюю жительницу Кировской области и был осужден за это на 23 года колонии, подписал контракт с Минобороны РФ и снова отправился на войну в Украину.

Об освобождении 29-летнего Россомахина родственникам убитой сообщила администрация исправительной колонии № 1 по Кировской области, где осужденный отбывал наказание, пишет правозащитный проект «Травмпункт». Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал письмо, которое начальник колонии отправил потерпевшим.

Первый раз Россомахина приговорили в 2020 году. Он получил 14 лет колонии строгого режима за убийство, но он вышел на свободу, вступив в ЧВК Вагнера после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В марте 2023 года бывший заключенный вернулся в родное село Новый Бурец. После этого жители села жаловались, что Россомахин ходил по селу с вилами и топором и угрожал соседям.

Спустя неделю после возвращения с фронта Россомахин изнасиловал и убил 85-летнюю жительницу соседнего города Вятские Поляны Юлию Буйских. По данным «Медиазоны», ему предъявили обвинения по статьям об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК), изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК) и убийстве с особой жестокостью (пункты «в», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК).

В апреле 2024 года Кировский областной суд приговорил Россомахина к 22 годам колонии строгого режима. В июле апелляционная инстанция увеличила ему срок до 23 лет. Россомахина также обязали выплатить семье убитой два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Таким образом, не пробыв в колонии и полугода, осужденный отправился в зону боевых действий», — отметили правозащитники.

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О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, затем набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

«Русская служба Би-би-си» сообщала, что российские заключенные, согласившиеся отправиться на войну, больше не получают президентское помилование, а их контракты планируется продлевать до конца войны.

Еще несколько историй о том, как после участия в войне заключенные оказались на свободе

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Еще несколько историй о том, как после участия в войне заключенные оказались на свободе

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй