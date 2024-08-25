Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в возрасте 91 года, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в своем телеграм-канале днем 25 августа.

ГК «Ростех»

Мамалыга родился 4 апреля 1933 года, окончил Ленинградский военно-механический институт. Работал в Специальном конструкторском бюро в Коломне, которое сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».

Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У» и «Искандер-М»).

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров. Российская армия во время войны активно использует ракетный комплекс «Искандер-М» для ударов по регионам Украины.