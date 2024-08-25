Курс криптовалюты Toncoin упал почти на 20% после задержания Павла Дурова

Курс криптовалюты блокчейн-проекта — Toncoin — утром 25 августа опустился почти на 20% на фоне задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

В 11:05 мск стоимость криптовалюты снизилась до 5,33 доллара за монету, что более чем на 20% меньше, чем сутки назад, следует из данных Coinmarketcap. В этот момент капитализация криптовалюты опустилась до 1,97 миллиарда долларов, а сама монета ненадолго вышла из топ-10 криптовалют по капитализации, опустившись на 11-е место.

В дальнейшем Toncoin незначительно отыграл падение. В 12:35 мск криптовалюта стоила 5,50 доллара за монету (−18,4%). В этот момент Toncoin входил в десятку криптовалют по капитализации по оценке Coinmarketcap.

При этом остальной рынок криптовалют остается «относительно стабильным», пишет Crypto Briefing.

После задержания Павла Дурова во Франции сообщество TON сообщило, что блокчейн-проект «остается сильным и полностью работоспособным». Сообщество выразило поддержку Дурову.

Toncoin — криптовалюта, появившаяся при участии Павла Дурова. Toncoin вошел в десятку криптовалют по капитализации в сентябре 2023 года.

Павла Дурова 24 августа задержали в аэропорту Парижа. Французские СМИ утверждают, что ему собираются предъявить обвинения в тяжких преступлениях из-за того, что Telegram отказывается модерировать контент.

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