Toncoin, появившийся при участии Павла Дурова, вошел в десятку криптовалют по капитализации

Криптовалюта блокчейн-проекта — Toncoin — вошла в десятку мировых криптовалют по оценке CoinMarketCap. Внимание на это обратил «Код Дурова».

Согласно этим данным, капитализация Toncoin составляет более 7,6 миллиарда долларов. По этому показателю криптовалюта обошла TRX — монету платформы TRON, выпущенную в 2017 году.

По суточному объему торгов Toncoin занимает 40-е место из более чем девяти тысяч криптовалют, представленных на CoinMarketCap.

На момент написания заметки стоимость Toncoin составляла 2,23 доллара, что почти на 15% больше, чем днем ранее. За последний месяц криптовалюта выросла на 55%.

Как отмечает «Код Дурова», в конце сентября 2022 года Toncoin занял 33-е место по капитализации среди криптовалют, представленных на CoinMarketCap. В декабре монета вошла в топ-20.

Ранее в Telegram появилось мини-приложение Wallet, которое команда мессенджера разработала совместно с представителями сообщества TON. Приложение позволяет переводить Toncoin как пользователям Telegram, так и на сторонние кошельки. Основатель Telegram Павел Дуров объявил 15 сентября, что с ноября приложение появится у всех пользователей мессенджера, кроме жителей США.