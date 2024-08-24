Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, сообщают французские медиа, в том числе TF1.

По данным телеканала, бизнесмена задержали в субботу 24 августа вечером, после того как его частный самолет прилетел в Париж из Азербайджана. 39-летнего Дурова сопровождали его телохранитель и неназванная женщина.

TF1 сообщает, что Дуров во Франции был включен в список разыскиваемых лиц (Fichier des Personnes Recherchées, FPR). Ордер на его задержание выдала судебная полиция Франции на основании предварительного расследования.

Власти Франции обвиняют Дурова в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram. Как утверждается, бизнесмена поместили под стражу. Источник канала заявил, что Дурова точно арестуют. «На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, не делая ничего, чтобы это модерировать или сотрудничать [с правоохранительными органами]», — сказал он.

По словам собеседника TF1, ордер на арест Дурова действовал только во Франции. Бизнесмен, утверждает источник, знал, что в стране он «персона нон грата», мало путешествовал по Европе и избегал государств, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков. «Сегодня он совершил ошибку. Мы не знаем, почему», — добавил он.

После задержания Дурова криптовалюта Telegram (TON), которая используется для операций внутри мессенджера, упала более чем на 5,5%, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Вскоре Toncoin упал на 14%.

«Медуза» обратилась за комментарием к вице-президенту Telegram Илье Перекопскому, но тот оперативно не ответил на вопросы корреспондента издания.

TF1 пишет, что власти Франции могут использовать арест Павла Дурова для давления на другие страны Европы, чтобы те активнее боролись с зашифрованными мессенджерами, которыми в том числе пользуются террористы.

В 2021 году сообщалось, что Дуров, который эмигрировал из России в 2014-м, стал гражданином Франции. В последние годы предприниматель жил в Объединенных Арабских Эмиратах.