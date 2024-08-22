Тейлор Свифт объяснила молчание по поводу отмены своих концертов в Вене тем, что не хотела комментировать угрозу теракта до конца европейского тура

Певица Тейлор Свифт, у которой в начале августа отменились три концерта в Вене из-за угрозы теракта, заявила, что не комментировала это до конца своего европейского тура, чтобы избежать провокаций.

Позвольте мне внести ясность: я не собираюсь говорить о чем-то публично, если думаю, что это может спровоцировать тех, кто захочет навредить фанатам, которые приходят на мои концерты. В подобных случаях «молчание» на самом деле означает проявление сдержанности и ожидание возможности выразить себя в тот момент, когда это уместно. Моим приоритетом было благополучное завершение нашего европейского тура, и я с большим облегчением могу сказать, что мы это сделали.

По словам певицы, отмена ее концертов в Вене была «опустошительной». «Причина отмены наполнила меня новым чувством страха и огромной виной, потому что на эти концерты планировали прийти так много людей. Но еще я была благодарна властям за то, что благодаря им мы скорбели по концертам, а не по жизням», — написала Свифт.

После отмены концертов Тейлор Свифт в Вене встал вопрос о проведении шоу в Лондоне 15, 16 и 17 августа. Однако эти концерты в итоге отменять не стали. В своем инстаграме певица поблагодарила фанатов и команду, которая помогла провести и успешно завершить европейский The Eras Tour.

Концерты Тейлор Свифт в Вене должны были пройти 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Об их отмене организаторы сообщили за день, 7 августа — после того, как полиция Австрии задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов на концертах. У одного из задержанных, 19-летнего гражданина Австрии, были найдены химические вещества. По словам главы общественной безопасности МВД, задержанный «присягнул на верность» ИГИЛ. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого, 18-летнего гражданина Ирака. Тейлор Свифт отмену концертов никак не прокомментировала.

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