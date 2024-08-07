В Австрии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт в Вене. По данным полиции, один из них был связан с ИГИЛ

Австрийская полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они планировали теракты на концертах Тейлор Свифт в Вене, сообщают Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на главу МВД Франца Руфа.

По данным FAZ, одному из задержанных 19 лет, он гражданин Австрии. У него, как сообщает газета со ссылкой на полицию, были найдены химические вещества (какие — не уточняется). По словам Руфа, несколько недель назад задержанный «присягнул на верность» руководству террористической организации « ». По данным полиции, его задержали в Тернице, в 75 километрах к юго-западу от Вены.

Второй подозреваемый был задержан в Вене днем. Дополнительной информации на его счет полиция не предоставила. По данным Kurier, ему 17 лет. Газета называет его сообщником первого задержанного. Источники в полиции сообщили изданию, что еще трое подозреваемых находятся в розыске.

Концерты Тейлор Свифт в Вене пройдут 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». В полиции заявили, что контроль на них будет усилен.