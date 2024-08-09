В Вене задержали 18-летнего гражданина Ирака в связи с расследованием угрозы теракта на концерте Тейлор Свифт

18-летний гражданин Ирака был задержан в Вене в связи с расследованием подготовки теракта на одном из трех концертов американской певицы Тейлор Свифт, которые должны были пройти в столице Австрии, сообщил глава МВД страны Герхард Карнер.

Молодого человека из окружения 19-летнего главного подозреваемого задержали вечером 8 августа, рассказал министр. По его словам, за два дня до этого 18-летний иракец присягнул на верность , но, как считает следствие, не был непосредственно вовлечен в подготовку нападения на концерте.

Концерты Тейлор Свифт в Вене были запланированы на 8, 9 и 10 августа. За день до первого выступления МВД Австрии объявило о задержании 19-летнего и 17-летнего граждан страны, подозреваемых в подготовке теракта на одном из шоу. Один из них работал на стадионе «Эрнст Хаппель», где должны были состояться концерты. В итоге организаторы отменили все выступления певицы в Вене. Прокуратура потребовала арестовать подозреваемых.

Власти Австрии также сообщали о задержании 15-летнего подростка в связи с расследованием дела о подготовке теракта. По данным Kurier, его допросили, но в итоге отпустили. Роль подростка в подготовке нападения пока неясна.

Карнер также сообщил, что в рамках расследования будут проведены дополнительные допросы и обыски в домах подозреваемых.

Что еще известно о подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт в Вене

В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы теракта. Его могли устроить игиловцы Фанаты скупили билеты на грандиозное шоу еще год назад. Певица улетела из Австрии, никак это не прокомментировав

Что еще известно о подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт в Вене

В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы теракта. Его могли устроить игиловцы Фанаты скупили билеты на грандиозное шоу еще год назад. Певица улетела из Австрии, никак это не прокомментировав