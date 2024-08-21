Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Верховная Рада Украины ратифицировала Международного уголовного суда (МУС). За принятие соответствующих поправок на заседании 21 августа проголосовал 281 депутат, против выступил один парламентарий, 22 воздержались, 24 не голосовали, следует из результатов голосования, которые опубликовал в телеграм-канале депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Железняк рассказал, что перед голосованием депутатам передали письма поддержки от Генштаба ВСУ и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. «Очень тяжелая дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и за, и против», — сообщил Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект на рассмотрение Рады чуть меньше недели назад, 15 августа, следует из карточки на сайте парламента. 20 августа документ поддержал комитет Рады по внешней политике.

В тексте принятых поправок оговаривается, что в течение семи лет после вступления в силу Римского статута Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении военных преступлений, предположительно совершенных гражданами Украины.

Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что ратификация Римского статута позволит Украине получить полноправное членство в Международном уголовном суде, в том числе выдвигать своих кандидатов на посты судей и прокурора суда, участвовать в выборах судей и эффективно сотрудничать с МУС. Кроме того, заявили в офисе президента, Украина сможет обращаться к другим странам, которые ратифицировали Римский статут, если на их территории окажется президент России Владимир Путин.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но долгие годы не ратифицировала его. Ратификация Римского статута — одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с Европейским союзом, подписанном в 2014 году.

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Такой же ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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