В Александринском театре сменили директора. На пост назначили журналиста Александра Малича

Директором Александринского театра в Петербурге назначен Александр Малич, сообщили в Минкультуры России. Он сменил Сергея Емельянова, занимавшего пост директора с 2021 года.

Как сообщается на сайте театра, Александр Малич — журналист, теле- и радиоведущий. Он работал на петербургском канале 100ТВ, радиостанциях «Рокс» и «Нева FM», вел проекты на телеканалах «Пятый канал», «78», «Medici TV» и «Россия-Культура».

В Александринском театре Малич работает с 2019 года. Ранее он занимал должность генерального продюсера Новой сцены.

Весной 2023 года Александринский театр отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак», поставленного на тот момент главным режиссером Николаем Рощиным. Как сообщалось, один из зрителей написал заявление в полицию на режиссера, усмотрев в постановке признаки «дискредитации» российской армии. Актеры Александринки заявляли, что в ходе проверки полиция нарушений не нашла.

В июне 2024 года стало известно, что с нового сезона пост главного режиссера займет Никита Кобелев. Издание «Ротонда» сообщало, что сотрудникам театра смену главного режиссера объяснили «политической необходимостью».