«Радио Свобода»: ВСУ разрушили понтонный мост через реку в Курской области ударом HIMARS

ВСУ нанесли удар по одной из понтонных переправ в Курской области, наведенной после разрушения моста российскими войсками, из реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет «Радио Свобода».

Журналисты пришли к этому выводу, изучив видео удара, которое было опубликовано Силами специальных операций ВСУ.

Понтонные переправы российские войска навели, когда ВСУ начали атаковать мосты через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Всего их было три, они соединяли приграничную часть района с областью. Первый мост возле села Глушково попал под удар 16 августа. В последующие дни были разрушены оставшиеся два моста (около сел Званное и Карыж).

На спутниковых снимках, опубликованных «Радио Свободой», видно, что между 15 и 16 августа в этом районе появились две понтонные переправы.

Из спутниковых снимков, сделанных уже 19 августа, выяснилось, что одна из переправ (между селами Званное и Глушково) исчезла, а в 500 метрах от нее был заметен дым. 20 августа украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал видео с дрона, из которого стало ясно, что дым оказался последствием удара дрона по российскому военному грузовику, который ехал к понтонной переправе, а сам мост в этот момент был «пришвартован» вдоль берега реки.

Затем, как показали спутниковые снимки, российские военные перенесли понтонную переправу примерно на 500 метров выше по течению. Из опубликованного сегодня видео ВСУ, пишет журналист «Радио Свободы» Марк Крутов, стало ясно, что понтонная переправа, вероятно, была поражена снарядом HIMARS. Еще одна понтонная переправа, расположенная восточнее села Глушково, пока остается на месте.

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