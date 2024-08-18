«Не ныть и не чувствовать себя жертвой». Женя Беркович рассказала о жизни в СИЗО и назвала себя политзаключенной

Режиссерка Женя Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), рассказала о своем пребывании в СИЗО, где она дожидается рассмотрения апелляции на приговор.

«Настоящим извещаю, что у меня временно (надеюсь) закончились запасы оптимизма, радости, всепрощения и всепонимания, и вообще», — говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале «Берконовости».

«Добило меня письмо от незнакомой тетеньки, с общим смыслом: „ну, если у вас в тюрьме там так все легко, хорошо и позитивно, то вас точно никогда не выпустят и не обменяют“», — пишет она.

Ок, докладываю: в тюрьме трудно, хреново и негативно. Последний раз дольше 40 секунд подряд я была на солнце 15 месяцев назад. От разговоров с бабушкой и детьми хочется выть и топиться, потому что это не общение, а издевательство, но они без него не могут. В камере абсолютно не с кем и не о чем говорить, и возможность хотя бы на час побыть одной бывает раз в неделю-две, если пожертвовать прогулкой. И да, ребят, во время досмотров, когда въезжаешь и выезжаешь из СИЗО, надо приседать. Без трусов.

Тем не менее, подчеркивает Беркович, «есть внутренние и внешние ресурсы, при наличии которых вполне можно — а в моем случае очень нужно — свести к минимуму собственные страдания и терзания, не ныть и не чувствовать себя жертвой».

Так, по словам режиссерки, она не курит уже три недели, соблюдает диету и написала «кусок либретто к новому спектаклю».

«Так что я молодец. А тюрьма — полный отстой. А, да, мы, конечно, политические заключенные. Статья 2. 205.2 не экономическая же, о чем тут спорить?» — подчеркнула она, выразив любовь и благодарность всем тем, кто ее поддерживает.

Уголовное дело в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук завели из-за спектакля «Финист ясный сокол». По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Беркович и Петрийчук своей вины не признали.

В защиту Беркович и Петрийчук выступали многие общественные и культурные деятели, в том числе, режиссер Кирилл Серебренников, журналистка Катерина Гордеева, писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, а также Ксения Собчак.

«Мемориал» в сентябре 2023 года признал Беркович и Петрийчук политзаключенными.

Дело Беркович и Петрийчук

Шесть лет за спектакль Жене Беркович и Светлане Петрийчук вынесли приговор. Репортаж

Дело Беркович и Петрийчук

Шесть лет за спектакль Жене Беркович и Светлане Петрийчук вынесли приговор. Репортаж