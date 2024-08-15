В Курской области погиб 22-летний срочник из Ростовской области

В Курской области при прохождении срочной службы погиб 22-летний солдат Артем Добродумский. Об этом сообщил спортивный клуб карате «Георгий Победоносец», в котором Добродумский много лет занимался.

На публикацию, размещенную в ВК 14 августа, обратило внимание издание 161.ru. Согласно заметке издания, в клубе объявили, что срочник получил смертельное ранение, но сейчас в посте этой информации нет.

Добродумский — выпускник Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени Бакланова в Шахтах Ростовской области. «Все, что известно на сегодня, что он служил срочную службу и погиб под Курском. Сам он жил в Каменске и с 8 лет ездил ко мне в Шахты. Его возил всегда отец. В 14 лет мы вместе с его отцом приняли решение, чтобы Артем поступил в Шахтинский кадетский корпус. Он его успешно потом окончил, всегда был отзывчивым и добрым парнем», — рассказал изданию его тренер Ярослав Стуров.

Один из офицеров Шахтинского кадетского корпуса сообщил журналистам, что родственникам сообщили о смерти Добродумского 14 августа.

С начала наступления ВСУ в Курской области стала поступать информация о том, что в плен украинским военным попали российские солдаты-срочники. В Госдуме подтверждали, что срочники противостоят украинской армии в регионе. В частности, депутат Андрей Гурулев заявил, что срочники «отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли».

6 августа, когда ВСУ прорвались на территорию России, на сайте Change.org запустили петицию, в которой Владимира Путина призвали убрать срочников из Курской области. На данный момент петицию подписали чуть более восьми тысяч человек.

Журналисты «Важных историй» смогли подтвердить имена более 20 российских солдат срочной службы, которые пропали в первые дни вторжения украинской армии в Курской области. Срочники перестали выходить на связь с родственниками в первые три дня наступления ВСУ — с 5 по 8 августа. Аккаунты солдат в соцсетях и мессенджерах не активны с первых дней вторжения ВСУ.

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