ВОЗ второй раз за два года объявила оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией международного значения»

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение обезьяньей оспы (mpox) «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC), сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Такое решение было принято на фоне новой волны распространения заболевания в Демократической Республики Конго и других странах Африки, вызванной появившемся в 2023 году штамма Clade 1b. По словам главы ВОЗ, эта версия mpox распространяется при тесном контакте с заболевшим, в основном половым путем.

В ходе брифинга Гебрейесус отметил, что PHEIC — самый высокий уровень тревоги, который может объявить ВОЗ. Как отмечает Reuters, объявление вспышки mpox «чрезвычайной ситуацией международного значения» может ускорить поиск лекарств и обеспечить финансирование глобальных мер в области охраны здоровья, чтобы сдержать распространение заболевания.

«Очевидно, что, чтобы остановить вспышку и спасти жизни людей, необходимы меры реагирования, скоординированные на международном уровне», — заявил глава ВОЗ.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое обычно течет гораздо мягче, чем натуральная оспа. Обычные симптомы оспы обезьян — жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы (одно из главных отличий от многих других похожих заболеваний), боль в спине и мышцах, сильная слабость.

В июле 2022 года ВОЗ уже объявляла распространение оспы обезьян «чрезвычайной ситуацией международного значения».

Подробнее о заболевании, а также о том, что означает объявление ВОЗ читайте в разборе «Медузы»

ВОЗ объявила обезьянью оспу «чрезвычайной ситуацией международного значения». Это новая пандемия? Насколько она опасна? 11 карточек