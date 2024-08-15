В Швеции зафиксирован первый случай обезьяньей оспы за пределами Африки. Накануне ВОЗ объявила болезнь чрезвычайной ситуацией международного значения

Власти Швеции заявили, что зарегистрировали заболевание обезьяньей оспой (mpox) на территории страны. Об этом сообщает BBC News.

Это первый случай выявления вируса за пределами Африки с начала новой вспышки эпидемии в конце 2023 года.

Как пояснили власти, заболевший заразился во время поездки в Африку.

Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила распространение обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Новая вспышка обезьяньей оспы продолжается в Африке с сентября 2023 года. На континенте были зафиксированы 13,7 тысячи случаев, 456 человек умерли.

В 2022 году в Африке также была вспышка оспы обезьян, и ВОЗ тоже объявляла чрезвычайную ситуацию международного значения. Та вспышка была вызвана менее опасным штаммом, чем нынешняя.

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