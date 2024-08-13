«Ведомости»: МВД предложило наказывать чиновников в регионах штрафами и дисквалификацией за недостаточную борьбу с экстремизмом

МВД разработало законопроект о штрафах и дисквалификации для региональных чиновников за невыполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, пишут «Ведомости».

Законопроект предлагает ввести в административный кодекс новую статью 19.5.3, которая предусматривает ответственность за неисполнение решений федеральной межведомственной по противодействию экстремизму.

Ответственность, как пишут «Ведомости», будет распространяться на представителей органов исполнительной власти в регионах и на органы местного самоуправления. Чиновникам будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, означающая запрет на занятие госдолжностей.

Изменения в административный кодекс необходимы «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии по противодействию экстремизму, пишут «Ведомости». На какой стадии находится разработанный МВД проект и внесен ли он в Госдуму, не уточняется.

В конце июля стало известно, что МВД подготовило новую стратегию противодействия экстремизму (текущая действует до 2025 года). В ней впервые сформулированы понятия «ксенофобия» и «русофобия», а также «экстремистская деятельность», «финансирование экстремистской деятельности» и «терроризм». Кроме того, как обратило внимание издание «Важные истории», в новой стратегии МВД предложило создать базу данных россиян, уехавших из страны.

В начале августа Минюст предложил сократить срок подготовки проекта распоряжения о включении информации в список экстремистских материалов с 15 до девяти дней, а сроки внесения таких материалов в список — с 30 до 10 дней. Необходимость изменений в ведомстве объяснили «оптимизацией» порядка ведения списка экстремистских материалов.

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