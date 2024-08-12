Минюст РФ на фоне наступления ВСУ в Курской области предложил ускорить процесс включения информации в список экстремистских материалов

Срок подготовки проекта распоряжения Минюста о включении (или исключении) информации в список экстремистских материалов планируется сократить с 15 до 9 дней, а сроки внесения таких материалов в список — с 30 до 10 дней. Об этом говорится в проекте приказа, подготовленном ведомством, на документ обратили внимание «Ведомости».

Предложение Минюста было опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов 9 августа 2024 года.

В пояснительной записке говорится, что необходимости изменений связана с «оптимизацией» порядка ведения списка экстремистских материалов. Другие подробности не приводятся.

«Ведомости» напоминают, что материалы признаются экстремистскими Верховным, краевым, областным судом, судом города, автономной области и так далее. Сам список формируется на основании поступающих в Минюст копий решений судов.

По мнению адвоката Александра Бурчука, инициатива Минюста может быть связана с введением режима контртеррористической операции. 10 августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях. В НАК объяснили это решение тем, что украинскими военными «предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны».

Адвокат Дмитрий Захватов считает, что сокращение сроков подготовки распоряжения никак не скажется на текущем положении дел.

Минюст также предлагает изменить департамент, ответственный за формирование и ведение списка экстремистских материалов. В настоящее время этим занимается департамент по делам некоммерческих организаций, эти полномочия предлагается передать департаменту по защите национальных интересов от внешнего влияния. На это предложение 11 августа обратил внимание телеграм-канал SOTA.

Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния появился в апреле 2022 года. Он курировал вопросы контроля за деятельностью «иноагентов», занимался мониторингом организаций и лиц, находящихся «под иностранных влиянием», отмечают «Ведомости». В 2023 году в положении об этом департаменте появился пункт о том, что он теперь будет следить за включением и исключением материалов из списка экстремистских.

В последние годы Верховный суд России объявлял «экстремистскими» несколько несуществующих организаций. В частности, в конце ноября 2023 года Верховный суд по иску Минюста объявил «экстремистской организацией» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ». Первое уголовное дело после объявления «движения ЛГБТ» «экстремистским» возбудили в середине марта — в связи с деятельностью оренбургского бара Pose. Кроме того, Верховный суд объявил экстремистской организацией «Антироссийское сепаратистское движение» и «его структурные подразделения». Позже выяснилось, что «структурными подразделениями», по мнению суда, стали более 50 организаций, среди которых Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation).

В начале июля суд в Санкт-Петербурге объявил бывшего телеведущего Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову «экстремистским объединением» и запретил их деятельность в России. Также суд постановил, что российское имущество Невзоровых перейдет государству. Это первый случай, когда российский суд объявил «экстремистским объединением» семью.

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