Минюст РФ внес фонд «Свободная Россия» в перечень «экстремистских организаций»

Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) внесен в перечень запрещенных из-за «экстремистской деятельности» организаций, обратил внимание «Первый отдел».

Также в перечне, который ведет Минюст, значатся Фонд «Свободная Бурятия» (Free Buryatia Foundation) и фонд «Свободная Якутия» (Free Yakutia Foundation). О том, что они запрещены из-за «экстремистской деятельности», ранее не сообщалось.

«Первый отдел» отмечает, что «Свободная Россия», «Свободная Бурятия», «Свободная Якутия», а также еще более 50 организаций включены в перечень как «структурные подразделения» «Антироссийского сепаратистского движения».

В июне 2024 года Верховный суд по иску Минюста признал «Антироссийское сепаратистское движение» «экстремистским». В заявлении Минюста говорилось, что это «международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России».

В исследовательском центре «Сова», который изучает антиэкстремистскую политику в России, отмечали, что такой организации в реальности не существует. Исследователи предполагали, что решение Верховного суда позволит властям привлекать к уголовной ответственности «широкий круг самых разных активистов и обычных граждан в разных регионах России».

«Свободная Россия» — некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году. Фонд помогает российским и украинским политзаключенным, российским эмигрантам, а также борется с пропагандой. На сайте фонда говорится, что это «международная организация, поддерживающая гражданское общество и демократическое развитие в России».

В июне 2019 года фонд «Свободная Россия» был объявлен «нежелательной организацией». Генпрокуратура заявила, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Фонд «Свободная Бурятия» в сентябре 2023 года также был объявлен «нежелательной организацией». Фонд «Свободная Якутия» в июне 2023 года был внесен в реестр «иноагентов».