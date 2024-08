ЦАХАЛ приказал военным, которые находятся в Азербайджане и Грузии, немедленно вернуться в Израиль. Командующий ВВС запретил отпуска за границей

Армия обороны Израиля 11 августа издала директиву, предписывающую всем солдатам и резервистам, которые находятся в Грузии или Азербайджане не по службе, немедленно вернуться в Израиль, сообщает радио «Кан».

Обе страны находятся рядом с Ираном, хотя, как отмечает «Кан», общую границу с ним имеет только Азербайджан. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ «постоянно оценивает угрозы и обновляет список стран, в которые разрешен въезд военнослужащим».

Директива была издана на фоне опасений, что Иран может в качестве возмездия за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране нанести удар по целям в этих странах, отмечает The Times of Israel.

На следующий день командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар издал приказ, запрещающий выезд действующих военных в отпуск за границу, сообщает «Кан». Выезды штатного состава за рубеж в рамках встреч или тренировок потребуют повторного согласования в индивидуальном порядке, добавил Бар.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, приехавший на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным The New York Times, Хания погиб при взрыве бомбы в доме. Власти Израиля официально не брали на себя ответственность за смерть Хании. Однако The Washington Post со ссылкой на источники писал, что израильская сторона сразу после убийства Хании связалась с американской и сообщила о своей причастности к его гибели.

После убийства Исмаила Хании Иран начал угрожать Израилю «быстрым и жестким» ответом. Удара со стороны Ирана в Израиле ожидают третью неделю; по данным издания Axios, которое ссылается на источники, Тегеран готов нанести его в течение нескольких ближайших дней — до очередного раунда переговоров о прекращении огня и освобождении израильских заложников с ХАМАС, который запланирован на 15 августа.

Администрация президента США Джо Байдена через своих союзников на Ближнем Востоке пыталась убедить Тегеран пересмотреть решение об атаке. Но, как стало известно Axios, 11 августа министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре с главой Пентагона США Ллойдом Остином сообщил, что иранские военные приготовления предполагают крупномасштабное нападение. Израильская разведка полагает, что первой нападет «Хизбалла», а затем к атаке присоединится Иран. Один из источников Axios считает, что планы Ирана все еще могут измениться.

