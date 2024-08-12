Reuters: c 2022 года в Россию ввезли иностранные банкноты на 2,3 миллиарда долларов. США и ЕС запретили экспорт долларов и евро еще в начале войны

С начала войны в Россию были ввезены американские и европейские банкноты на сумму около 2,3 миллиарда долларов, свидетельствуют таможенные данные, с которыми ознакомился Reuters.

До войны Россия импортировала гораздо больше валюты. Наиболее резкий рост импорта был отмечен незадолго до вторжения российских войск в Украину — с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступили банкноты на сумму 18,9 миллиарда долларов.

В марте 2022 года США и ЕС запретили экспорт своих валют в Россию. Таможенные данные с марта 2022 года по декабрь 2023 года, изученные Reuters, показывают, что в этот период наличные деньги ввозились из стран, которые не ввели ограничения на торговлю с Россией — таких, как ОАЭ и Турция. При этом более чем в половине случаев страна происхождения денег не была указана в таможенных записях, отмечает Reuters.

За этот же период вывезено из России было гораздо меньше — около 98 миллионов долларов в банкнотах, свидетельствуют данные таможни.

Крупнейшим декларантом ввозимой валюты Reuters называет компанию «Аэро-Трейд», которая зарегистрировала 73 отправки по 20 миллионов долларов каждая. Reuters не удалось установить источник и назначение этих денег. Владелец «Аэро-Трейда» Артем Мартынюк усомнился в подлинности таможенных записей и отказался от комментариев. В заявлении компании говорится, что «Аэро-Трейд» не занимается поставками валюты в Россию.

Данные таможни показывают, что один из грузов стоимостью 20 миллионов евро был импортирован в феврале 2023 года компанией «Ив Роше Восток». Материнская компания Groupe Rocher во Франции, заявила, что ни она, ни ее «дочка» не имели каких-либо связей с компанией «Аэро-Трейд» и не пытались обойти санкции для ввоза валюты в Россию.

По данным таможенных отчетов и источника, знакомого с транзакциями, более четверти банкнот импортировали банки. Большая часть денег была использована в качестве оплаты за драгоценные металлы. В числе других крупных импортеров наличных Reuters называет предприятия, контролируемые госкорпорацией «Ростех» (какие — не уточняется).

В начале марта 2022 года Евросоюз ввел запрет на продажу, поставку и экспорт в Россию банкнот евро. Вместе с этим семь российских банков были отключены от международной системы платежей SWIFT. 11 марта США вслед за ЕС запретили поставку долларовых банкнот в Россию.